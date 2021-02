Salento | terrore in mattinata | macchina in corsa prende fuoco | le foto

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Paura nel leccese dove stamattina verso le ore 7:20 si è verificato l'incendio di unain. L'auto pare abbia preso improvvisamente, mentre era in, fortunatamente illeso il conducente che è immediatamente uscito dal veicolo. Sono stati immediati i soccorsi. Infatti, sono giunti immediatamente sul posto i Carabinieri e i Vigili del. Tanta paura, non solo per il conducente, ma anche per le auto che sono state fermate sulla Otranto- Maglie e hanno assistito allo spettacolo spaventoso. Disagi anche alla circolazione: leNon sono mancati disagi alla circolazione, con le macchine bloccate per circa tre quarti d'ora, centinaia le auto in fila, come si può notare dalledi,segjito.