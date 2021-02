Roma, arrestato 57enne romano che realizzava documenti falsi: ecco com’è stato beccato (Di giovedì 11 febbraio 2021) Durante i controlli del territorio, gli agenti della Polizia di stato del IX Distretto Esposizione, nel pomeriggio di ieri, erano in servizio su viale America. Ad un tratto hanno notato, vicino la metropolitana Eur Fermi, un’auto sospetta dalla quale è sceso un ragazzo di etnia rom. L’atteggiamento del giovane era molto sospetto, tanto da far avvicinare i poliziotti per procedere ad un controllo. Il ragazzo è stato fermato ma, malgrado la qualificazione degli agenti, l’autista ha ingranato la marcia e ha iniziato a scappare. Dopo alcune manovre azzardate, che hanno provocato la caduta a terra di un poliziotto, l’automobile è stata raggiunta dalla pattuglia e bloccata. Leggi anche: Latina, violenta rissa tra giovani in centro: volano calci e pugni, nei guai 2 pregiudicati Immediatamente sono stati richiesti i documenti all’autista, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Durante i controlli del territorio, gli agenti della Polizia didel IX Distretto Esposizione, nel pomeriggio di ieri, erano in servizio su viale America. Ad un tratto hanno notato, vicino la metropolitana Eur Fermi, un’auto sospetta dalla quale è sceso un ragazzo di etnia rom. L’atteggiamento del giovane era molto sospetto, tanto da far avvicinare i poliziotti per procedere ad un controllo. Il ragazzo èfermato ma, malgrado la qualificazione degli agenti, l’autista ha ingranato la marcia e ha iniziato a scappare. Dopo alcune manovre azzardate, che hanno provocato la caduta a terra di un poliziotto, l’automobile è stata raggiunta dalla pattuglia e bloccata. Leggi anche: Latina, violenta rissa tra giovani in centro: volano calci e pugni, nei guai 2 pregiudicati Immediatamente sono stati richiesti iall’autista, il ...

_Carabinieri_ : Roma: localizzato un deposito di droga. I #Carabinieri di Ostia hanno sequestrato 25 panetti di cocaina, per un pes… - italiaserait : Roma, arrestato studente di 25 anni per pedopornografia - CorriereCitta : Roma, arrestato 57enne romano che realizzava documenti falsi: ecco com’è stato beccato - cronacadiroma : #Roma - 25enne arrestato per ingente possesso di materiale #pedopornografico #11Febbraio - CronacheCittadi : New post: Roma. Dietro due account social sospetti si celava un 25enne con ingente materiale pedopornografico nel p… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma arrestato Roma, 25enne scambiava materiale pedopornografico: arresti domiciliari

La Polizia di Stato, ha arrestato un cittadino italiano di 25 anni , per il reato di detenzione di ingente quantitativo di ... L'attività della Polizia Postale di Roma prende le mosse dall'individuazione ...

Fornito di plastificatrice, produceva documenti falsi validi per l'espatrio

F., è stato arrestato per possesso e produzione di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio, nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Spaccio a Roma, blitz tra San Giovanni e Ostiense: 18 arresti RomaToday Roma: Polizia arresta un 25enne italiano per pedopornografia

Roma – La Polizia di Stato, all’esito di approfondite indagini di contrasto allo sfruttamento sessuale online di minori, ha arrestato A.G.G., cittadino italiano di 25 anni, per il reato di detenzione ...

Roma, arrestato studente di 25 anni per pedopornografia

Studente romano di 25 anni arrestato per pedopornografia. Usava account fake particolari per scambiare foto di bambini nudi (anche di pochi mesi) e video che immortalavano scene di sesso tra minorenni ...

La Polizia di Stato, haun cittadino italiano di 25 anni , per il reato di detenzione di ingente quantitativo di ... L'attività della Polizia Postale diprende le mosse dall'individuazione ...F., è statoper possesso e produzione di documenti di identificazione falsi validi per l'espatrio, nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale.Roma – La Polizia di Stato, all’esito di approfondite indagini di contrasto allo sfruttamento sessuale online di minori, ha arrestato A.G.G., cittadino italiano di 25 anni, per il reato di detenzione ...Studente romano di 25 anni arrestato per pedopornografia. Usava account fake particolari per scambiare foto di bambini nudi (anche di pochi mesi) e video che immortalavano scene di sesso tra minorenni ...