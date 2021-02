Omosessuali come prostitute e tossicodipendenti? L’ex ministra Grillo a Open: «È vero, quel documento non l’ho letto. Ma nemmeno Speranza» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per accedere al vaccino contro il Coronavirus, a La Spezia, se sei omosessuale rientri in una delle categorie prioritarie perché considerato un soggetto con comportamenti a rischio. Così come i tossicodipendenti e come i soggetti dediti alla prostituzione. La voce omosessuale è al punto 10 di un questionario cartaceo distribuito dalla Asl 5 spezzina e che, nelle ultime ore, sembra sparito dalla circolazione. Contattato da Open, l’ufficio stampa della struttura ha dichiarato: «Stiamo cercando di capire, noi non ne sappiamo nulla». Sostiene di non aver mai visto il documento in questione: «Abbiamo messo in moto il personale per trovare una risposta a questa cosa, che, se fosse com’è, è un errore». L’incidente, come spiega l’ufficio stampa, è dovuto a un «copia-incolla». Chi ha ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021) Per accedere al vaccino contro il Coronavirus, a La Spezia, se sei omosessuale rientri in una delle categorie prioritarie perché considerato un soggetto con comportamenti a rischio. Cosìi soggetti dediti alla prostituzione. La voce omosessuale è al punto 10 di un questionario cartaceo distribuito dalla Asl 5 spezzina e che, nelle ultime ore, sembra sparito dalla circolazione. Contattato da, l’ufficio stampa della struttura ha dichiarato: «Stiamo cercando di capire, noi non ne sappiamo nulla». Sostiene di non aver mai visto ilin questione: «Abbiamo messo in moto il personale per trovare una risposta a questa cosa, che, se fosse com’è, è un errore». L’incidente,spiega l’ufficio stampa, è dovuto a un «copia-incolla». Chi ha ...

