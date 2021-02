Ministero per la Transizione Ecologica: chi è in pole position (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ministero per la Transizione Ecologica. Il governo Draghi avrà un “superministro” per la Transizione Green come chiesto da M5S. L’annuncio che il Ministero, che accorpa le competenze di Ambiente e Sviluppo, sarà istituito nel futuro governo Draghi l’ha dato la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, a seguito dell’incontro della delegazione degli ambientalisti con il premier incaricato. Una decisione importante per sbloccare la formazione della squadra di governo dell’ex presidente della Bce, viste le incertezze del M5s. Decisiva sarebbe stata una telefonata tra Draghi e il fondatore del MoVimento Beppe Grillo. Secondo quanto dichiarato da “Il Messaggero” in pole per il nuovo Ministero della Transizione Ecologica ci sarebbe ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 11 febbraio 2021)per la. Il governo Draghi avrà un “superministro” per laGreen come chiesto da M5S. L’annuncio che il, che accorpa le competenze di Ambiente e Sviluppo, sarà istituito nel futuro governo Draghi l’ha dato la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, a seguito dell’incontro della delegazione degli ambientalisti con il premier incaricato. Una decisione importante per sbloccare la formazione della squadra di governo dell’ex presidente della Bce, viste le incertezze del M5s. Decisiva sarebbe stata una telefonata tra Draghi e il fondatore del MoVimento Beppe Grillo. Secondo quanto dichiarato da “Il Messaggero” inper il nuovodellaci sarebbe ...

beppe_grillo : Un Super-Ministero per la transizione ecologica lo hanno Francia, Spagna, Svizzera, Costarica e altri paesi. Presto… - vitocrimi : Il ministero per la #TransizioneEcologica entra nell'agenda di governo. Ringrazio @beppe_grillo per aver posto il t… - riccardo_fra : Il M5S ha messo al centro la sostenibilità, a partire dal Superbonus al 110%. Per rilanciare il Paese è necessario… - Pier1Pp : @Mov5Stelle #NODRAGHI #noberlusconi #nosalvini #salvinieuropeista nn facciamoci infinocchiare dal quesito.. Il mini… - Lucia37603819 : RT @GiorgiaMeloni: Un giorno i grillini ci spiegheranno perché il “Ministero per la #transizioneecologica” che loro non hanno reputato di d… -