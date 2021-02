Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime a casa: ricoverato in ospedale, è grave. “Intossicazione da monossido di carbonio” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari a Roma. Manfredi, secondo quanto si apprende, era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi. L’allarme è stato dato dalla figlia dello scrittore. Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. L’ipotesi più probabile è una Intossicazione da monossido di carbonio. scrittore di grande successo commerciale, storico, archeologo e conduttore televisivo su Rai e La7. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Loe storicoè statoin un appartamento in via dei Vascellari a Roma., secondo quanto si apprende, era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi. L’allarme è stato dato dalla figlia dello. Entrambi sono stati portati inin gravi condizioni. L’ipotesi più probabile è unadadidi grande successo commerciale, storico, archeologo e conduttore televisivo su Rai e La7. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

