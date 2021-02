LIVE Tour de la Provence, prima tappa in DIRETTA: a 30 km dalla fine scende il vantaggio di Ciccone, Moscon e Alaphilippe (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.49 La tattica del gruppo sta funzionando a pieno, e di fatti, a 31 km dal traguardo, Alaphilippe, Ciccone e Moscon hanno soltanto 45? di vantaggio. 15.45 A breve inizierà anche l’ultimo GPM di giornata, il Montèe du Camp. 15.41 Il plotone ha risucchiato qualche secondo di vantaggio ai fuggitivi che, a 36 km dalla fine, hanno 1’10” di vantaggio. 15.38 Anche la Bahrain Victorius si è portata in testa al gruppo. In questo momento ci troviamo in un tratto di discesa. 15.34 Situazione invariata in corsa con Ciccone, Moscon e Alaphilippe che, a 43 km al traguardo, hanno ancora 1’20” di vantaggio. 15.30 Arkea ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.49 La tattica del gruppo sta funzionando a pieno, e di fatti, a 31 km dal traguardo,hanno soltanto 45? di. 15.45 A breve inizierà anche l’ultimo GPM di giornata, il Montèe du Camp. 15.41 Il plotone ha risucchiato qualche secondo diai fuggitivi che, a 36 km, hanno 1’10” di. 15.38 Anche la Bahrain Victorius si è portata in testa al gruppo. In questo momento ci troviamo in un tratto di discesa. 15.34 Situazione invariata in corsa conche, a 43 km al traguardo, hanno ancora 1’20” di. 15.30 Arkea ...

