Il famoso scrittore e conduttore italiano e la moglie gravissimi in ospedale. La scoperta choc in casa (Di giovedì 11 febbraio 2021) È stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari, nel quartiere Trastevere, a Roma. Era con la moglie, anche lei ritrovata priva di sensi, dopo che i vigili del fuoco sono entrati in casa a seguito dell’allarme dato dalla figlia dello scrittore. La donna non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e ha deciso di chiamare i vigili del fuoco per entrare nell’appartamento. Qui la tragica scoperta. I due sono stati trovati sul letto e soccorsi dagli operatori del 118. Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco che stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido di carbonio fuoriuscito forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica che sta raggiungendo l’appartamento. “È stata una scena tremenda, ho visto la figlia urlare e ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) È stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari, nel quartiere Trastevere, a Roma. Era con la, anche lei ritrovata priva di sensi, dopo che i vigili del fuoco sono entrati ina seguito dell’allarme dato dalla figlia dello. La donna non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e ha deciso di chiamare i vigili del fuoco per entrare nell’appartamento. Qui la tragica. I due sono stati trovati sul letto e soccorsi dagli operatori del 118. Sul posto, oltre alla polizia, i vigili del fuoco che stanno eseguendo alcune rilevazioni per capire se a intossicare la coppia sia stato il monossido di carbonio fuoriuscito forse da una caldaia. Si attendono i rilievi della scientifica che sta raggiungendo l’appartamento. “È stata una scena tremenda, ho visto la figlia urlare e ...

MarsicaW : IL FAMOSO SCRITTORE MANFREDI TROVATO ESANIME IN CASA CON LA MOGLIE - vespergeist : RT @mr_myro: @TeoJed @vespergeist Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofia! Come dic… - mr_myro : @TeoJed @vespergeist Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, di quante tu ne possa sognare nella tua filosofi… - Strabicofilm : @paologiordano Non la conosco come scrittore di libri, ma come sceneggiatore del famoso film del 2010. I suoi pezzi… - matteodalex1 : RT @bottegafinzioni: Nasceva oggi nel 1890 il poeta e scrittore russo #BorisPasternak, famoso soprattutto per avere scritto il romanzo Il d… -