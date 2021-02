‘Gf Vip 5’, Francesco Oppini duro con Maria Teresa Ruta: “Non mi piace come si sta comportando nei confronti di Tommaso Zorzi perché…” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Francesco Oppini doveva essere ospite di Turchese Baracchi nella sua trasmissione radiofonica Turchesando la scorsa settimana, ma aveva rimandato in seguito alla tragica notizia della scomparsa del fratello di Dayane Mello. L’intervista è stata realizzata ieri, e Francesco se da un lato – sempre per rispetto verso la modella e la sua famiglia che in questo momento stanno vivendo un dolore così grande – non è voluto entrare nel merito nelle dinamiche con Dayane, dall’altro non ha risparmiato Maria Teresa Ruta. Il telecronista non ha infatti negato di aver sempre avuto un abbastanza particolare con la conduttrice all’interno della Casa: “All’inizio non ci siamo proprio capiti, poi quando ho capito come era fatta Maria Teresa abbiamo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 11 febbraio 2021)doveva essere ospite di Turchese Baracchi nella sua trasmissione radiofonica Turchesando la scorsa settimana, ma aveva rimandato in seguito alla tragica notizia della scomparsa del fratello di Dayane Mello. L’intervista è stata realizzata ieri, ese da un lato – sempre per rispetto verso la modella e la sua famiglia che in questo momento stanno vivendo un dolore così grande – non è voluto entrare nel merito nelle dinamiche con Dayane, dall’altro non ha risparmiato. Il telecronista non ha infatti negato di aver sempre avuto un abbastanza particolare con la conduttrice all’interno della Casa: “All’inizio non ci siamo proprio capiti, poi quando ho capitoera fattaabbiamo ...

