F1 | Sainz scrive ad Alonso | “Forza Fernando | spero non sia nulla di grave”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “non siae che recuperi prima possibile“. Carlosha espresso così il proprio disappunto in merito al recente incedente concoinvolto. Il pilota iberico ha accusato fratture scomposte dopo una caduta dalla propria bici causata dall’urto con un’automobile, mentre si allenava in Svizzera, e il connazionaleha ben pensato di augurargli una pronta guarigione. Il pilota trentanovenne dovrà essere monitorato da un’équipe di medici del posto, i quali valuteranno il da farsi e i tempi di recupero, con la consapevolezza che le ferite riportate potrebbero non essere di lieve entità. Ánimo @alo oficial. Esperemos que no sea nada y te recuperes lo antes posible! — Carlos...

Ultime Notizie dalla rete : Sainz scrive

Sportface.it

Dopo i test a Fiorano serviti come ambientamento per Carlos, come ripasso per Charles Leclerc e come svezzamento per il pilota Haas Mick Schumacher, la ...Leo Turrini sul Resto del Carlino ...Neanche a farlo apposta nel giorno in cui Carlosè sceso per la prima volta in pista con la Ferrari, peraltro la la SF71H guidata nel Mondiale ... Lo afferma Sebastian, 33 anni'qualcuno, '...Carlos Sainz ha espresso il proprio disappunto in merito al recente incedente con Fernando Alonso coinvolto. Il pilota iberico ha accusato fratture scomposte dopo una caduta dalla propria bici causata ...Dopo i test di ambientamento per Carlos Sainz e di preparazione per Mick Schumacher, a Maranello si prepara un 2021 che si spera non sia solo di transizione ...