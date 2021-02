Cosa comporta l’identificazione di una nuova variante del coronavirus a Milano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (immagine: Pixabay)I ricercatori della Statale di Milano, molto impegnata negli studi sul coronavirus, hanno appena individuato una mutazione del Sars-Cov-2 che sarebbe alla base di una nuova variante del patogeno. La notizia di per sé non è allarmante se consideriamo che come tutti i virus il Sars-Cov-2 cambia continuamente: le sue varianti sono molto numerose e potrebbero essere già arrivate a 4mila in tutto il mondo. A differenza della maggior parte dei casi documentati, la mutazione non riguarda la proteina spike, quella con cui il virus infetta le cellule, ma un’altra proteina, chiamata Orf-6, con un ruolo meno centrale nel contagio, ma potenzialmente importante per l’evoluzione del Covid-19 e della nostra risposta immunitaria. Insomma è un caso da monitorare. I risultati sono pubblicati sulla rivista Emerging ... Leggi su wired (Di giovedì 11 febbraio 2021) (immagine: Pixabay)I ricercatori della Statale di, molto impegnata negli studi sul, hanno appena individuato una mutazione del Sars-Cov-2 che sarebbe alla base di unadel patogeno. La notizia di per sé non è allarmante se consideriamo che come tutti i virus il Sars-Cov-2 cambia continuamente: le sue varianti sono molto numerose e potrebbero essere già arrivate a 4mila in tutto il mondo. A differenza della maggior parte dei casi documentati, la mutazione non riguarda la proteina spike, quella con cui il virus infetta le cellule, ma un’altra proteina, chiamata Orf-6, con un ruolo meno centrale nel contagio, ma potenzialmente importante per l’evoluzione del Covid-19 e della nostra risposta immunitaria. Insomma è un caso da monitorare. I risultati sono pubblicati sulla rivista Emerging ...

