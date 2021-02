AstraZeneca prevede un aumento degli utili del 20% nel 2021 (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – AstraZeneca, azienda farmaceutica anglo-svedese che produce uno dei vaccini contro il covid, ha chiuso il 2020 con ricavi totali in aumento del 10% a 26,6 miliardi di dollari, mentre nel quarto trimestre le vendite sono cresciuta del 12% a 7,4 miliardi di dollari. La società ha annunciato un dividendo di 1,90 dollari per azione che porta la cedola totale a 2,80 dollari, invariata rispetto allo scorso anno. La società prevede un aumento degli utili quest’anno dopo aver battuto le stime sulle vendite di farmaci nel quarto trimestre 2020, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. AstraZeneca ha detto di attendersi un aumento dei ricavi poco oltre il 10%, con una crescita del 18-24% dell’utile, dopo il più 15% del 2020. La società ha ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) –, azienda farmaceutica anglo-svedese che produce uno dei vaccini contro il covid, ha chiuso il 2020 con ricavi totali indel 10% a 26,6 miliardi di dollari, mentre nel quarto trimestre le vendite sono cresciuta del 12% a 7,4 miliardi di dollari. La società ha annunciato un dividendo di 1,90 dollari per azione che porta la cedola totale a 2,80 dollari, invariata rispetto allo scorso anno. La societàunquest’anno dopo aver battuto le stime sulle vendite di farmaci nel quarto trimestre 2020, nonostante le difficoltà legate alla pandemia.ha detto di attendersi undei ricavi poco oltre il 10%, con una crescita del 18-24% dell’utile, dopo il più 15% del 2020. La società ha ...

