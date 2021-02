Tempesta d' amore | anticipazioni 10 febbraio | un ciclone al Fürstenhof

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rosalie Engel è da poco rientrata ale ha già portato scompiglio. Ledid'di oggi, mercoledì 10, evidenziano che la donna, tornata in hotel per tenere dei seminari come mental coach, si dimostrerà un vero e propriopronto a travolgere la vita di tutti, soprattutto di Michael, suo ex fidanzato, per niente felice di rivedere Rosalie. Intanto, la donna ha già messo i bastoni tra le ruote a Karl che stava visitando una paziente presso l'ambulatorio del collega e si è imbattuto nella vulcanica Engel. La mental coach, senza alcuna remora, ha informato l'ignara paziente di Kalenberg del clamoroso errore che ha compiuto il chirurgo estetico nel corso di una delle sue ultime operazioni durante la quale, mentre praticava una ...