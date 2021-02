Serie A | Lippi | “Milan | Inter e Juventus si giocheranno lo Scudetto”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lo“se lo. Come percentuale direi hanno il 33% a testa“. Questo il pensiero di Marcello, ex ct della Nazionale, ai microfoni di Sky Sport all’indomani del Derby d’Italia di Coppa Italia tra. “Manca tato alla fine, con diverse squadre che avranno tanti impegni tra cui la Champions che ti dà carica ed entusiasmo. Poi c’è l’che invece può concentrarsi solo sul campionato e questo è un vantaggio molto importante“, ha aggiunto. E sui tre allenatori,ha detto: “In Pirlo ho trovato grande serenità. Conte era un trascinatore da calciatore e lo è anche da allenatore, ma a me piace anche molto Pioli: è saggio, sereno, trasmette serenità e organizza ...

apetrazzuolo : SKY - Lippi: 'In Serie A c’è chi gioca meglio di altri, ma alla fine decidono sempre Ibra, Lukaku e Ronaldo' - MuhammadRiadh7 : RT @junews24com: Lippi è sicuro: «Scudetto? L'Inter ha un vantaggio su Milan e Juve» - - junews24com : Lippi è sicuro: «Scudetto? L'Inter ha un vantaggio su Milan e Juve» - - sportli26181512 : Parola, Lippi e il poker Allegri: quando il “deb” si prende tutto: Parola, Lippi e il poker Allegri: quando il “deb… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Lippi

Marcelloha parlato della lotta scudetto tra Inter, Milan e Juventus Marcelloè intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della corsa Scudetto inA. L'ex allenatore ha spiegato come l'Inter abbia un vantaggio su chi gioca più competizioni. LEGGI TUTTE LE ...Il double è diventato un'abitudine solo negli ultimi anni, prima era successo appena due volte, peraltro con due allenatori debuttanti sulla panchina bianconera, Parola e. Allegri è stato il ...Marcello Lippi ha parlato della lotta scudetto tra Inter, Milan e Juventus Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della corsa Scudetto in Serie A. L’ex allenatore ha spiega ...Le dichiarazioni di Marcello Lippi sulla lotta Scudetto: "Se lo giocheranno Milan, Inter e Juventus. Su Pirlo e Conte vi dico..." ...