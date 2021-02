SBK: Alex Lowes cade in allenamento e si frattura la clavicola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’assenza di Alex Lowes dai test di Jerez non è passata inosservata, il pilota che dovrà affiancare Rea sulla Kawasaki factory infatti ha avuto un incidente in allenamento sulla pista di flat track Rocco’s Ranch di Barcellona. Manca ancora il comunicato ufficiale della squadra ma sembrerebbe che il pilota inglese abbia riportato una frattura della clavicola con interessamento dei tendini. I tempi di recupero nel caso, sarebbero stimati in 3 mesi. Alex quindi rischia di saltare il via della stagione che sarà il Week End del 25 Aprile sul circuito olandese di Assen. Un bel problema per la squadra che dovrà iniziare il campionato con una sola moto. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’assenza didai test di Jerez non è passata inosservata, il pilota che dovrà affiancare Rea sulla Kawasaki factory infatti ha avuto un incidente insulla pista di flat track Rocco’s Ranch di Barcellona. Manca ancora il comunicato ufficiale della squadra ma sembrerebbe che il pilota inglese abbia riportato unadellacon interessamento dei tendini. I tempi di recupero nel caso, sarebbero stimati in 3 mesi.quindi rischia di saltare il via della stagione che sarà il Week End del 25 Aprile sul circuito olandese di Assen. Un bel problema per la squadra che dovrà iniziare il campionato con una sola moto. L'articolo proviene da Italia Sera.

italiaserait : SBK: Alex Lowes cade in allenamento e si frattura la clavicola - tractoaras : RT @gponedotcom: Alex Lowes: frattura alla clavicola allenandosi in flat track: Brutta tegola per il compagno di Johnny Rea: secondo quanto… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Alex Lowes: frattura alla clavicola allenandosi in flat track: Brutta tegola per il compagno di Johnny Rea: secondo quanto… - simcopter : RT @gponedotcom: Alex Lowes: frattura alla clavicola allenandosi in flat track: Brutta tegola per il compagno di Johnny Rea: secondo quanto… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Alex Lowes: frattura alla clavicola allenandosi in flat track: Brutta tegola per il compagno di Johnny Rea: secondo quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : SBK Alex SBK, tegola per Lowes: frattura della clavicola in allenamento

Attendendo comunicazioni più dettagliate, facciamo il nostro in bocca al lupo ad Alex Lowes. Ecco la Entry List della SBK 2021

SBK, Kawasaki (ancora) ferme ai box: niente test per Rea

Durante un allenamento con la moto da flat, Alex si è fatto male, rompendosi una clavicola . Al momento, si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali a riguardo, ma è certo che l'inverno del team ...

SBK, Alex Lowes: frattura alla clavicola allenandosi in flat track GPone SBK, tegola per Lowes: frattura della clavicola in allenamento

Il pilota inglese ha rimediato la frattura di una clavicola, che lo ha assentato dal test di oggi. Per Alex i tempi di recupero potrebbero essere di circa tre mesi ...

SBK, Kawasaki (ancora) ferme ai box: niente test per Rea

Meteo inclemente a Jerez de la Frontera, che ha scoraggiato il campione in carica. Assente Alex Lowes infortunatosi ad una spalla in allenamento ...

Attendendo comunicazioni più dettagliate, facciamo il nostro in bocca al lupo adLowes. Ecco la Entry List della2021Durante un allenamento con la moto da flat,si è fatto male, rompendosi una clavicola . Al momento, si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali a riguardo, ma è certo che l'inverno del team ...Il pilota inglese ha rimediato la frattura di una clavicola, che lo ha assentato dal test di oggi. Per Alex i tempi di recupero potrebbero essere di circa tre mesi ...Meteo inclemente a Jerez de la Frontera, che ha scoraggiato il campione in carica. Assente Alex Lowes infortunatosi ad una spalla in allenamento ...