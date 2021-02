Napoli, Giuntoli: “Siamo tutti con Gattuso. A fine anno tireremo le conclusioni” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Siamo tutti con l’allenatore”. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli a pochi minuti dal fischio di inizio del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Crediamo in questo progetto e Siamo in lotta in tutte le competizioni – ha proseguito ai microfoni della Rai – Poi a fine anno tireremo le conclusioni“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “con l’allenatore”. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo del, Cristianoa pochi minuti dal fischio di inizio del match di Coppa Italia contro l’Atalanta. “Crediamo in questo progetto ein lotta in tutte le competizioni – ha proseguito ai microfoni della Rai – Poi ale“. SportFace.

claudioruss : #Giuntoli alla RAI: “La società ed i calciatori sono con l’allenatore, siamo in lotta su tutte le competizioni. Poi… - AleStile_94 : Inquietanti. Al di la di quello che avverrà nel secondo tempo credo che tra il Napoli e Gattuso-Giuntoli sia arri… - GabrielePaduan1 : @ADeLaurentiis presidente ti posso dire una cosa? Fai piazza pulita... É il peggior Napoli mai visto della tua gest… - l_honestly : RT @MarcoDiMaro: 'Corriere del Mezzogiorno - Napoli, gestione Giuntoli fallimentare perdite per 406 mln'. Questo articolo che sta girando… - HoccoRoux : Un #Napoli scandaloso, il più brutto dai tempi di Ventura. E io non riesco nemmeno più ad arrabbiarmi. Mi fa solo p… -