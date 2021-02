Microsoft: la sussidiaria composta insieme a Bethesda dovrebbe chiamarsi Vault (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In base a quanto trapelato nelle ultime ore online Microsoft avrebbe intenzione di fondare la sussidiaria “Vault” con i membri di Bethesda L’acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft è in fase di approvazione da parte delle autorità e, una volta che ciò accadrà, l’accordo potrà finalmente concludersi, quando il processo sarà ultimato dall’unione dei team dei due giganti dovrebbe nascere una sussidiaria che pare si chiamerà “Vault“. L’UE ha esaminato l’accordo e ha recentemente fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle indagini. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Microsoft: l’unione con Bethesda deve ancora essere “sigillata” ma intanto ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 10 febbraio 2021) In base a quanto trapelato nelle ultime ore onlineavrebbe intenzione di fondare la” con i membri diL’acquisizione dida parte diè in fase di approvazione da parte delle autorità e, una volta che ciò accadrà, l’accordo potrà finalmente concludersi, quando il processo sarà ultimato dall’unione dei team dei due gigantinascere unache pare si chiamerà ““. L’UE ha esaminato l’accordo e ha recentemente fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento delle indagini. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: l’unione condeve ancora essere “sigillata” ma intanto ...

