Mi stai facendo passare da str La Orlando fuoriosa con la Salemi

"Mi stai facendo passare da str...". La Orlando furiosa con la Salemi - (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roberta Damiata Lite furiosa tra le due ex amiche della casa del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Giulia Salemi. Volano accuse e parolacce che modificano ulteriormente gli equilibri, ormai precari, degli abitanti della Casa Scontro all'ultimo "sangue" o meglio all'ultima nomination tra Giulia Salemi e Stefania Orlando alla presenza "silenziosa" di Pierpaolo Pretelli. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip tra quelle che nella Casa sembravano ottime amiche c'era stata una profonda frattura, che oggi è esplosa in una lite furibonda. Giulia si è sentita "tradita" dalla Orlando, che considerava amica, dopo aver visto alcune clip dove parlava male di lei attaccandola anche sul suo rapporto molto contrastato con Pierpaolo Pretelli. In tutto questo un peso importante lo ha avuto ...

