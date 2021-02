Lucha y Siesta | irruzione ingiustificata della polizia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è un centro antiviolenza e una casa rifugio dal valore inestimabile. Tuttavia non sempre tale importanza viene riconosciuta. Pochi giorni fa infatti un gruppo di agenti del Commissariato Tuscolano è entrato, senza preavviso, nelle stanzeCasa delle Donne, identificando le donne ospiti e i minori, senza dare spiegazioni. Il supporto per- Photo credits: webA dare comunicazione di quanto avvenuto sono state le stesse attiviste di, mediante un comunicato. Approfittando del fatto che il figlio di una donna ospite stava andando a scuola, un gruppo di agenti è entrato nella casa. Una volta entrati sono saliti nelle stanze, pretendendo di identificare le donne che vivono nel ...

Una grande mobilitazione contro la 'schedatura' delle donne ospitate nella Casa delle Donne. Il tam tam in rete è partito e sta girando veloce. In poche ore sono decine le realtà sociali che hanno preso posizione per chiedere l'immediata archiviazione del procedimento ...Femminismi dall'immaginario alla realtà", presentato dalla Casa delle DonneSi tratta di un percorso culturale e formativo con un duplice obiettivo: dotare le attrici e gli attori ...Lucha y Siesta sostiene le donne protagoniste di situazioni problematiche. Pochi giorni fa un gruppo di agenti senza preavviso ha fatto irruzione pretendendo di identificarle.In poche ore sono decine le realtà sociali e i collettivi femministi che hanno già preso posizione per chiedere l'immediata archiviazione ...