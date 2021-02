Lucarelli: «Quelli di FdI sono omofobi, misogeni e razzisti». Ecco come la stronca Crosetto (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Scontro feroce tra Selvaggia Lucarelli e Guido Crosetto a colpi di tweet. L’influencer non molla. Il tutto è partito dal livore mostrato nei confronti di Giorgia Meloni. La giornalista del Fatto Quotidiano, infatti, ha rilanciato uno screenshot della Meloni “glitterata“, commentando sorniona: «La Meloni con quel glitter ci sta dicendo qualcosa». Tanto che a risponderle, sempre su Twitter, ci ha pensato Guido Crosetto, che ha replicato a brutto muso: «La “signora” @stanzaselvaggia ci da un’ennesima prova della sua capacità di scandalizzarsi il lunedì e dare scandalo il martedì, indignarsi per la violenza social la mattina ed esercitarla la sera. Odia e non riesce a nascondere il suo sentimento». E poi ancora: «Non so. So che lei con questo tweet ci ha detto ancora una volta chi è e com’è lei». Scontro ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Scontro feroce tra Selvaggiae Guidoa colpi di tweet. L’influencer non molla. Il tutto è partito dal livore mostrato nei confronti di Giorgia Meloni. La giornalista del Fatto Quotidiano, infatti, ha rilanciato uno screenshot della Meloni “glitterata“, commentando sorniona: «La Meloni con quel glitter ci sta dicendo qualcosa». Tanto che a risponderle, sempre su Twitter, ci ha pensato Guido, che ha replicato a brutto muso: «La “signora” @stanzaselvaggia ci da un’ennesima prova della sua capacità di scandalizzarsi il lunedì e dare scandalo il martedì, indignarsi per la violenza social la mattina ed esercitarla la sera. Odia e non riesce a nascondere il suo sentimento». E poi ancora: «Non so. So che lei con questo tweet ci ha detto ancora una volta chi è e com’è lei». Scontro ...

