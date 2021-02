La Caserma riparte dai primi flirt e da Aldo Cazzullo | ospite speciale | anticipazioni 10 febbraio

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sarà una puntataquella che andrà in onda oggi, 10, de Lad’eccezione saràpronto a raccontare della figura della donna nel corso dei secoli portando sullo schermo un approfondimento culturale in cui la Generazione Z e i loro istruttori saranno fruitori attenti. Il docureality di Rai2proprio daie dal giornalista, storico e scrittore pronto a narrare le gesta delle donne in guerra, ma non solo. Un racconto che inizia da lontano, con il ruolo, spesso da vittima e altre volte da protagoniste, nelle guerre, a cominciare da Viktoria Savs, un giovane soldato al fronte nella Prima Guerra Mondiale, ma in realtà era una donna. L’imperatore Carlo I d’Austria, colpito dalla sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Caserma riparte

OptiMagazine

Sarà una puntata speciale quella che andrà in onda oggi, 10 febbraio, de La. Ospite d'eccezione sarà Aldo Cazzullo pronto a raccontare della figura della donna nel ...di Rai2proprio ...L'auto non si ferma,subito. Un testimone racconta: 'passando sopra il corpo dell'uomo'. ... prima di finire in una cella delladai vigili urbani. Entrambi i test avrebbero dato esito ...Stasera in TV mercoledì 10 febbraio: Coppa Italia Atalanta-Napoli su Rai 1, L'amore strappato su Canale 5. Rete 4, Stasera Italia – Speciale ...Gabriel Natale Hjorth interrogato davanti ai giudici della Corte d’Assise per l’omicidio in concorso del vicebrigadiere Cerciello Rega ha ...