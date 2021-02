Il supporto dell'esercito italiano ai Mondiali di Cortina 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fonte foto: esercito italiano Il fondamentale supporto dell'esercito italiano ai Mondiali di Cortina 2021 1 Sezione: Cronache Tag: esercito italiano Il fondamentale supporto dell'esercito italiano ai Mondiali di Cortina 2021 Da gennaio nelle sedi di svolgimento delle gare dei Mondiali di Sci 2021 di Cortina d'Ampezzo è stato schierato personale militare altamente addestrato. Il supporto da loro fornito al comitato ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Fonte foto:Il fondamentaleaidi1 Sezione: Cronache Tag:Il fondamentaleaidiDa gennaio nelle sedi di svolgimentoe gare deidi Scidid'Ampezzo è stato schierato personale militare altamente addestrato. Ilda loro fornito al comitato ...

MetaErmal : Come oggi, 4 anni fa, mi preparavo a salire sul palco dell’Ariston per cambiare le mie stelle. Senza il vostro supp… - AmbCina : Ambasciatore Li Junhua:'Non abbiamo niente da nascondere. La missione OMS, è parte di una collaborazione globale in… - reby2020 : E quello che che mi fa' girare di più le balle è la goduria dell'amica di famiglia che evidentemente è pagata per fare supporto! - MassimoChiaram7 : RT @ANCI_comunicare: Il 15 febbraio, dalle 14:30 con @DPCgov e i Comuni italiani parleremo in un webinar di #DESIGNA, la piattaforma digita… - CQzom : RT @AmbCina: Ambasciatore Li Junhua:'Non abbiamo niente da nascondere. La missione OMS, è parte di una collaborazione globale in materia di… -