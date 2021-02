Foibe, Cirielli (FdI): "Atroce genocidio italiano che non andrà mai dimenticato". (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Edmondo Cirielli di FDI - AN, durante le dichiarazioni di voto, per la fiducia chiesta dal governo sul dl del processo civile, a Montecitorio, Roma, 4 novembre 2014. ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI "Oggi 10 ... Leggi su gazzettadinapoli (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Edmondodi FDI - AN, durante le dichiarazioni di voto, per la fiducia chiesta dal governo sul dl del processo civile, a Montecitorio, Roma, 4 novembre 2014. ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI "Oggi 10 ...

zazoomblog : Foibe: Cirielli ‘per troppo tempo sinistra ha taciuto su atroce genocidio’ - #Foibe: #Cirielli #troppo #tempo - TV7Benevento : Foibe: Cirielli, 'per troppo tempo sinistra ha taciuto su atroce genocidio'... - JohSogos : RT @vocedelpatriota: Foibe, Cirielli (FdI): “Atroce genocidio italiano che non andrà mai dimenticato” - GazzettaSalerno : Foibe, Cirielli (FdI): “Atroce genocidio italiano che non andrà mai dimenticato” - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Foibe, Cirielli (FdI): “Atroce genocidio italiano che non andrà mai dimenticato” -