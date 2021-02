Epic Games presenta MetaHuman Creator, un'app browser che vi permette di creare volti realistici (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Epic Games ha svelato MetaHuman Creator, una nuova app basata su browser progettata per assistere nella creazione di esseri umani digitali 3D, che si tratti di un gioco, di un'animazione o di un altro progetto. E gli esempi dei volti che gli utenti possono creare sembrano davvero fantastici. "Fino ad ora uno dei compiti più ardui nella creazione di contenuti 3D è stato quello di costruire esseri umani digitali veramente convincenti", ha detto in un comunicato stampa Vladimir Mastilovic, vicepresidente della tecnologia umana digitale di Epic Games. "Anche gli artisti più esperti richiedono una notevole quantità di tempo, impegno e attrezzatura, solo per un personaggio". Attraverso MetaHuman Creator, il ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 10 febbraio 2021)ha svelato, una nuova app basata suprogettata per assistere nella creazione di esseri umani digitali 3D, che si tratti di un gioco, di un'animazione o di un altro progetto. E gli esempi deiche gli utenti possonosembrano davvero fantastici. "Fino ad ora uno dei compiti più ardui nella creazione di contenuti 3D è stato quello di costruire esseri umani digitali veramente convincenti", ha detto in un comunicato stampa Vladimir Mastilovic, vicepresidente della tecnologia umana digitale di. "Anche gli artisti più esperti richiedono una notevole quantità di tempo, impegno e attrezzatura, solo per un personaggio". Attraverso, il ...

Eurogamer_it : #EpicGames presenta #MetaHumanCreator, un'app browser che permette di creare volti realistici. - IGNitalia : #EpicGames ha svelato MetaHuman Creator, un nuovo strumento per creare modelli umani digitali estremamente dettagli… - InstantGamingIT : Epic Games ha annunciato MetaHuman Creator, una app su browser per creare umani digitali stupendi in meno di un'ora… - misteruplay2016 : Fortnite: Epic Games dopo tre anni chiude una causa legale contro un cheater allora 14enne - TzkKim : @flaviop94 Il tuo problema legato alla verifica a 2 fattori non è superabile?quando ho dovuto dimostrare la mia ide… -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games Epic Games: MetaHuman permette di creare volti spaventosamente reali

Epic Games, un'altra azienda che ha fatto parlare di sé negli ultimi anni, proprio in queste ore ha rivelato MetaHuman Creator , uno speciale strumento che permetterà di creare volti spaventosamente ...

Fortnite: il nuovo portale sta per introdurre Tron?

Non ci resta che attendere nuove informazioni dai dataminer o dalla stessa Epic Games. I precedenti leak di HYPEX si sono spesso rivelati veritieri, proprio come quello sulla presunta collaborazione ...

Epic Games: MetaHuman permette di creare volti spaventosamente reali Tom's Hardware Italia Giochi Ubisoft: un capitolo della saga di Assassin’s Creed gratis per pc

Questa settimana abbiamo un appuntamento in più per i giochi gratis su PC. Come ben sapete Epic Games è solita rilasciare un gioco gratuito ogni settimana: quella di questa settimana è particolarmente ...

Unreal Engine e volti next gen: Epic presenta MetaHuman Creator

In vista dell'arrivo dei primi giochi Unreal Engine 5, Epic Games presenta ufficialmente MetaHuman Creator e illustra in video le straordinarie capacità di questo tool di sviluppo, utilizzabile anche ...

, un'altra azienda che ha fatto parlare di sé negli ultimi anni, proprio in queste ore ha rivelato MetaHuman Creator , uno speciale strumento che permetterà di creare volti spaventosamente ...Non ci resta che attendere nuove informazioni dai dataminer o dalla stessa. I precedenti leak di HYPEX si sono spesso rivelati veritieri, proprio come quello sulla presunta collaborazione ...Questa settimana abbiamo un appuntamento in più per i giochi gratis su PC. Come ben sapete Epic Games è solita rilasciare un gioco gratuito ogni settimana: quella di questa settimana è particolarmente ...In vista dell'arrivo dei primi giochi Unreal Engine 5, Epic Games presenta ufficialmente MetaHuman Creator e illustra in video le straordinarie capacità di questo tool di sviluppo, utilizzabile anche ...