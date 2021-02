Creare un E-Commerce di successo ai tempi del Covid | ecco i 9 passi fondamentali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la crisi economica dovuta all’emergenza-19, molti commercianti hanno dovuto chiudere la propria attività, abbassando definitivamente le saracinesche. Altri invece, grazie alla tecnologia, hanno trasformato il loro negozio “fisico” in un E-, riuscendo così a tenere in piedi l’attività e, in molti casi, ad aumentare anche le vendite e i profitti. Ma come si fa ad aprire un E-di? In questa piccola guida elencheremo quali sono i 9 punti principali, le azioni e decisioni da intraprendere nella giusta sequenza per ricercare, costruire, avviare e sviluppare un business online redditizio. Per farlo potrete affidarvi a de professionisti del settore come la web agency specializzata linkware.it, che ci aiuteranno passo per passo nella costruzione del vostro sito E-e ...