Covid, l'allerta degli scienziati su Nature: "Il prossimo virus potrebbe essere meno accomodante di Sars Cov 2. Prepariamoci" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La pandemia che verrà. Mentre il mondo è alle prese con contagi, malati e vittime, campagne vaccinali (in alcuni paesi neanche iniziate), emergenze strutturali e sanitarie causate dalla epidemia provocata da Sars Cov 2, la comunità scientifica di chiede già di guardare oltre. Di attrezzarci per il futuro perché il prossimo patogeno potrebbe essere meno "cortese". Dennis Burton e Eric Topol, ricercatori del prestigioso Scripps Research Institute di La Jolla, in un articolo su Nature, spiegano che è il momento di prepararsi al prossimo appuntamento con un patogeno, che magari sarà anche più difficile da affrontare del virus che innesca Covid. Per i due studiosi è il momento di rafforzare la ricerca sui cosiddetti anticorpi ad ampio ...

