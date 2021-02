Colloquio tra Salvini e Berlusconi a Villa Grande: “Lega e Fi daranno un contributo al governo Draghi senza porre veti” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Matteo Salvini è stato ricevuto da Silvio Berlusconi a Villa Grande, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. Un Colloquio organizzato dopo le consultazioni con Mario Draghi, alle quali i due leader hanno partecipato separati con le rispettive deLegazioni. L’ex Cavaliere ieri, a sorpresa, ha deciso di presentarsi all’incontro con il presidente incaricato e ha deciso di riferire alla stampa con un discorso durante il quale è apparso molto stanco e provato. Durante il faccia a faccia con Salvini, ha scritto la Lega in una nota, i due leader si sono “confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate a Draghi”. E, ha fatto sapere il Carroccio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Matteoè stato ricevuto da Silvio, la nuova residenza romana del presidente di Forza Italia. Unorganizzato dopo le consultazioni con Mario, alle quali i due leader hanno partecipato separati con le rispettive dezioni. L’ex Cavaliere ieri, a sorpresa, ha deciso di presentarsi all’incontro con il presidente incaricato e ha deciso di riferire alla stampa con un discorso durante il quale è apparso molto stanco e provato. Durante il faccia a faccia con, ha scritto lain una nota, i due leader si sono “confrontati sulla situazione politica e sui contenuti delle proposte che sono state presentate a”. E, ha fatto sapere il Carroccio, ...

