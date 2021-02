Casi Covid a Chieti: sono 53 i nuovi positivi al tampone molecolare (Di mercoledì 10 febbraio 2021) sono 53 i nuovi positivi nella sola Chieti registrati nella giornata di ieri. del Dipartimento Prevenzione della Asl di Lanciano - Vasto - Chieti attraverso la rilevazione di tamponi molecolari. Al ... Leggi su chietitoday (Di mercoledì 10 febbraio 2021)53 inella solaregistrati nella giornata di ieri. del Dipartimento Prevenzione della Asl di Lanciano - Vasto -attraverso la rilevazione di tamponi molecolari. Al ...

MediasetTgcom24 : Covd, in Cina zero casi: è la prima volta dopo mesi #covid - Agenzia_Ansa : #Covid, meno casi più vittime. In #Umbria rossa 500 ricoverati. Le varianti fanno paura. #Lockdown locali diffusi a… - fanpage : È boom di contagi in Molise - NapoliToday : #Cronaca Covid, il contagio a scuola: in città positivi 19 studenti e 6 docenti - caterinacorda1 : RT @RogerAthom: L’esempio dell’Umbria, al primo posto per numero di vaccinazioni, è emblematico e guarda caso proprio in Umbria si rileva u… -