Call of Duty: Warzone invaso dai cheater e Raven Software annuncia una nuova ondata di ban (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Call of Duty: Warzone ha appena avuto un'altra ondata di ban e altri ancora sono in arrivo. La scorsa settimana Activision ha bannato 60.000 account in Warzone nella continua guerra contro quegli utenti che usano metodi scorretti per giocare. Lo sviluppatore Raven ha detto di aver emesso un'altra ondata di ban, confermando che ne arriveranno presto degli altri.

