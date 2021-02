sportli26181512 : AUDIO Bonolis: 'Gli insulti di Agnelli a Conte? Il solito stile Juve. Bonucci, da che pulpito...': AUDIO Bonolis: '… - _marcelobelo_ : RT @santanaslam: Cioè immaginatevi z word che prova a fare il grosso con Bonolis o qualsiasi altro conduttore affermato, questo gli mette u… - bdu_tv : Che ridere però....Bonolis pagato 11 milioni l’anno da #mediaset e gli fanno fare 4 puntate di avanti un altro, poi… - sc_salvatore : @christianrocca Ho difeso antonio, per anni(sui nostri social)e anche dopo la sua ultima scelta professionale...Que… - OryDf : @LScostumato @alfosignorini @LazzaroFantasia @zorzi_gaia @ArmandaFrassin2 come presentatore conti,scotti,amadeus,bo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonolis Gli

Paolo, noto tifoso interista, ci ha detto la sua. In studio Michela Cuppini. Ascolta il podcast cliccando qui sopra. E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Leggi i commenti Juventus: tutte ...... infatti, Avanti un altro è un varietà a tuttieffetti, per Mediaset un prodotto di punta. E lo share parla chiarissimo. "Non so dove sei adesso". Il lutto che fa crollare Paolo: addio a ...Avanti un Altro ripartirà ufficialmente da marzo, nell’orario consueto, ma Paolo Bonolis ha annunciato un altro progetto importante, dando ...«Sarà il festival della rinascita». Sanremo 2021 parte e Amadeus guarda avanti. Dal 2 al 6 marzo le cinque serate vedranno contrapporsi al mondo delle canzoni anche ...