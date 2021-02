Vaccini | in Campania 49 mila dosi Pfizer In arrivo anche dosi Moderna e Strazeneca

(Di martedì 9 febbraio 2021) E’ appena atterrata a Napoli la consegna dei circa 49.000previsti per questa settimana. Lo si apprende dall’Unita’ di Crisi della Regione. I vassoi con leverranno ora smistati negli hub regionali con i frigoriferi per proseguire i diversi piani di somministrazione. La spedizione doveva cominciare ieri ma si era fermata a causa delle piste ghiacciate all’aeroporto di Lipsia, in Germania. Oggi e’ inuna spedizione dimentre da domani arriveranno le primedi A. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...2 per cento), le Marche con 57.375 (il 99,6 per cento) e lacon 223.761 dosi (l'98,2 per cento). La Lombardia e' la Regione che finora ha somministrato piu'(439.865 dosi), seguita ...... tra mercoledì e giovedì saranno somministrati 4milaa insegnanti e unità tecniche e amministrative delle scuole. Intanto è l'interaa registrare una crescita dei contagi. Dopo ...Draghi, programma del nuovo Governo: priorità a scuole e vaccini Il comparto scolastico è stato ... sul problema scolastico potrebbero intervenire le autorità regionali. In Campania, ad esempio, il ...