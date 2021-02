Vaccini agli over 80 in ordine sparso. E il Veneto è pronto a comprarsi le dosi (Di martedì 9 febbraio 2021) Patricia Tagliaferri Primi anziani curati ieri nel Lazio: "Nessuna paura". Prenotazioni solo in 8 Regioni. Zaia: "Contatti per acquistare fiale". Oggi via ad AstraZeneca. Arcuri distribuirà i monoclonali, ma mancano le linee Aifa Ora tocca agli over 80. Dopo il personale sanitario e i pazienti delle Rsa è arrivato il momento di vaccinare la quota di popolazione più a rischio. Ma la campagna procede in ordine sparso, ogni Regione si sta muovendo in autonomia. Il Lazio è partito ieri con le prime somministrazioni: nessun timore per gli anziani pazienti. In altre otto Regioni si sono appena aperte le prenotazioni. Un vero rebus anche queste: c'è chi le accetta on line, chi si affida alla piattaforma delle Poste, chi prevede una chiamata al solito Cup. Ci sono territori dove non sono ancora ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 febbraio 2021) Patricia Taferri Primi anziani curati ieri nel Lazio: "Nessuna paura". Prenotazioni solo in 8 Regioni. Zaia: "Contatti per acquistare fiale". Oggi via ad AstraZeneca. Arcuri distribuirà i monoclonali, ma mancano le linee Aifa Ora tocca80. Dopo il personale sanitario e i pazienti delle Rsa è arrivato il momento di vaccinare la quota di popolazione più a rischio. Ma la campagna procede in, ogni Regione si sta muovendo in autonomia. Il Lazio è partito ieri con le prime somministrazioni: nessun timore per gli anziani pazienti. In altre otto Regioni si sono appena aperte le prenotazioni. Un vero rebus anche queste: c'è chi le accetta on line, chi si affida alla piattaforma delle Poste, chi prevede una chiamata al solito Cup. Ci sono territori dove non sono ancora ...

