Tommaso Zorzi, la sorella Gaia denuncia Pupo? “Sono cattiverie” (Di martedì 9 febbraio 2021) L'opinionista del Grande Fratello Vip è finito al centro delle polemiche dopo le parole pronunciate contro l'influencer milanese durante l'ultima puntata in diretta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 9 febbraio 2021) L'opinionista del Grande Fratello Vip è finito al centro delle polemiche dopo le parole pronunciate contro l'influencer milanese durante l'ultima puntata in diretta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - VanityFairIt : In onda l'8 marzo, alla conduzione di Ilary Blasi, nel cast, Giovanni Ciacci e Paul Gascoigne. Tra gli opinionisti,… - vojcehar : Assurdo che questo aereo non sia ancora finito, daiii Mancano poco più di 100€, finiamolooooo?? #tzvip #gfvip… - Angiulina21 : RT @Eli_Sly: Io vi vorrei ricordare che Tommaso Zorzi, (25 anni) Si mise in piedi, davanti a 15 sconosciuti e li chiamò FALSI, perché duran… - blogtivvu : Tommaso Zorzi e Maria Teresa, arriva il confronto: “mi avete messo in imbarazzo” #tzvip #gfvip -