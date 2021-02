Super Bowl 2021, quanto hanno guadagnato i vincitori (Di martedì 9 febbraio 2021) I Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il Super Bowl 2021 contro i Kansas City Chiefs. La stella che ha brillato di più nella serata più importante dell’anno per il football americano e per gli Stati Uniti è stata quella di Tom Brady, quarterback di 43 anni nonché giocatore più vincente di tutti i tempi. Successi sportivi a parte, a farlo sorridere saranno stati anche i premi in denaro elargiti dalla NFL dopo la partita. I vincitori del Super Bowl, oltre alla gloria, hanno guadagnato 130 mila dollari a testa. Premio di consolazione anche per gli sconfitti, ricompensati con 65 mila dollari. Entrambe le rose contano 53 uomini a testa: questo significa che complessivamente i vincitori hanno ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) I Tampa Bay Buccaneersvinto ilcontro i Kansas City Chiefs. La stella che ha brillato di più nella serata più importante dell’anno per il football americano e per gli Stati Uniti è stata quella di Tom Brady, quarterback di 43 anni nonché giocatore più vincente di tutti i tempi. Successi sportivi a parte, a farlo sorridere saranno stati anche i premi in denaro elargiti dalla NFL dopo la partita. Idel, oltre alla gloria,130 mila dollari a testa. Premio di consolazione anche per gli sconfitti, ricompensati con 65 mila dollari. Entrambe le rose contano 53 uomini a testa: questo significa che complessivamente i...

Eurosport_IT : LEGGENDA ?? Tom Brady conquista il 7° anello della sua carriera ???? ?? - MediasetTgcom24 : Super Bowl: Buccaneers campioni, Brady nella storia #superbowl - ilpost : Per chi è meno interessato allo sport e più a quello che gira attorno al #SuperBowl, qui ci sono tutti gli spot tra… - jobwithinternet : RT @liliaragnar: In un bar della Florida meridionale la gente esplode con fischi e lamentele, quando Joe e Jill Biden appaiono in TV per il… - liliaragnar : In un bar della Florida meridionale la gente esplode con fischi e lamentele, quando Joe e Jill Biden appaiono in TV… -