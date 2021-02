“Relax” | il controverso esordio dei Frankie Goes to Hollywood

(Di martedì 9 febbraio 2021)è il singolo d’del gruppo ingleseto, pubblicato il 24 Ottobre 1983 dalla ZTT Records. Partita piuttosto in sordina, la canzone raggiunse inaspettatamente la vetta dei singoli più venduti nel Regno Unito il 24 Gennaio 1984. È diventato uno dei maggiori successi commerciali del decennio, nonché uno dei brani più controversi. In occasione del compleanno di Holly Johnson, leader deitoche compie oggi 61 anni, ricordiamo la storia di, il settimo singolo più venduto della storia della discografia britannica.to, la campagna pubblicitaria diLa ZTT Records si interessò ai ...

Ultime Notizie dalla rete : Relax controverso

La Legge per Tutti

... era arrivato il 21 dicembre all'Avana: avrebbe dovuto girare alcune scene del nuovo documentario del celebre eregista Oliver Stone ma prima si è concesso qualche giorno dial mare ...«Eravamo la famiglia reale» Bille Holiday in un momento didietro le quinte nel 1939. Gli ... L'etichetta discografica di Holiday ritiene il testo troppo. Lei la inciderà altrove e, ...Era partito con la compagna Rosangela per l’Avana, dove doveva girare alcune scene del nuovo documentario con Oliver Stone. Rientrato in Brasile vuole il vaccino. Positivo anche il presidente messican ...