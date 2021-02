Recovery | FdI in Europa | “Troppe incertezze e l’austerità incombe A rischiare è l’Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 9 febbraio 2021) Un regolamento confalle, che “rischia di far rientrare dalla finestra le regole del“. Che rischia, in sintesi, di danneggiare. Per questo FdI ha scelto di astenersi sul regolamento sullaand Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu, in votazione alla plenaria del Parlamento europeo. “Continueremo a vigilare senza sconti”, ha spiegato il capodelegazione di FdI-Ecr, Carlo Fidanza. Il rischio di “un diluvio di nuove tasse” “Abbiamo sostenuto con convinzione la necessità di un indebitamento comune per far fronte all’emergenza, eppure nel corso dei mesi quello che doveva essere un piano per la ripresa è diventato qualcosa di diverso“, ha spiegato Fidanza durante il suo intervento. Le ragioni di perplessità di FdI non riguardano solo il regolamento, ma l’intero processo costruito ...