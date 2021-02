"Niente Mes". Crimi placa la base prima di Rousseau ma Di Battista attacca (Di martedì 9 febbraio 2021) “La cosa a cui tenevamo di più è che l’azione di governo avesse come pilastro la transizione energetica e ambientale. Abbiamo insistito sull’idea di un super-ministero che coordini tutti gli investimenti indirizzati in politiche che mettano l’ambiente come filtro dell’attività. Abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che si stia immaginando quale sia l’assetto istituzionale che possa adeguarsi a questo approccio. E ci ha raccontato che è andato a verificare l’esperienza francese” sul super-ministero per le poltiiche ambientali”. Lo spiega il capo politico M5S Crimi dopo le consultazioni. “Una misura come il Mes va fatta se c’è un piano, una convenienza economica e non ci sono. Infatti da Draghi il Mes non è stato minimamente elencato come punto dell’azione di governo”, ha detto Crimi a proposito del fondo Salva-Stati. Sul reddito di cittadinanza ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 febbraio 2021) “La cosa a cui tenevamo di più è che l’azione di governo avesse come pilastro la transizione energetica e ambientale. Abbiamo insistito sull’idea di un super-ministero che coordini tutti gli investimenti indirizzati in politiche che mettano l’ambiente come filtro dell’attività. Abbiamo avuto rassicurazioni sul fatto che si stia immaginando quale sia l’assetto istituzionale che possa adeguarsi a questo approccio. E ci ha raccontato che è andato a verificare l’esperienza francese” sul super-ministero per le poltiiche ambientali”. Lo spiega il capo politico M5Sdopo le consultazioni. “Una misura come il Mes va fatta se c’è un piano, una convenienza economica e non ci sono. Infatti da Draghi il Mes non è stato minimamente elencato come punto dell’azione di governo”, ha dettoa proposito del fondo Salva-Stati. Sul reddito di cittadinanza ...

