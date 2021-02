“Ma come sei diversa!”. Barbara D’Urso senza neanche un filo di trucco? Stavolta è proprio vero, è lei a mostrarsi ‘al naturale’ (Di martedì 9 febbraio 2021) Barbara D’Urso è obiettivamente una delle conduttrici televisive più importanti in Italia. Nonostante spesso e volentieri subisca critiche molto aspre e non sia apprezzata per i suoi modi di condurre i programmi, riesce da tanti anni ad avere un seguito importante e Mediaset è soddisfatta delle sue performance lavorative. Nel piccolo schermo la vediamo sempre molto truccata e le luci che riflettono su di lei mettono ancora di più in evidenza un make-up decisamente fantastico. Stavolta però ha deciso di immortalarsi in un modo completamente differente. Barbarella utilizza moltissimo il suo social network Instagram, dove fa vedere cosa fa nel quotidiano. E qualche ora fa si è ripresa in una versione inedita, completamente al naturale. Ha dato vita esattamente ad alcune Instagram stories, quindi non ci è dato sapere cosa abbiano potuto ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)è obiettivamente una delle conduttrici televisive più importanti in Italia. Nonostante spesso e volentieri subisca critiche molto aspre e non sia apprezzata per i suoi modi di condurre i programmi, riesce da tanti anni ad avere un seguito importante e Mediaset è soddisfatta delle sue performance lavorative. Nel piccolo schermo la vediamo sempre molto truccata e le luci che riflettono su di lei mettono ancora di più in evidenza un make-up decisamente fantastico.però ha deciso di immortalarsi in un modo completamente differente. Barbarella utilizza moltissimo il suo social network Instagram, dove fa vedere cosa fa nel quotidiano. E qualche ora fa si è ripresa in una versione inedita, completamente al naturale. Ha dato vita esattamente ad alcune Instagram stories, quindi non ci è dato sapere cosa abbiano potuto ...

