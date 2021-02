Highlights Fognini-Herbert: primo turno Australian Open 2021 (VIDEO) (Di martedì 9 febbraio 2021) Il VIDEO degli Highlights del primo turno degli Australian Open 2021 tra Fabio Fognini e Pierre-Hugues Herbert. Un match vinto 6-4 6-2 6-3 e mai in discussione per il ligure, che attende ora al secondo turno il connazionale Salvatore Caruso, il quale ha avuto la meglio su Henri Laaksonen. Un match in cui Fognini parte con i favori del pronostico, ma da non sottovalutare anche alla luce del buon momento del tennista siciliano. In alto le azioni salienti della partita. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildeglideldeglitra Fabioe Pierre-Hugues. Un match vinto 6-4 6-2 6-3 e mai in discussione per il ligure, che attende ora al secondoil connazionale Salvatore Caruso, il quale ha avuto la meglio su Henri Laaksonen. Un match in cuiparte con i favori del pronostico, ma da non sottovalutare anche alla luce del buon momento del tennista siciliano. In alto le azioni salienti della partita. SportFace.

