Entro sei mesi la mappa delle frane nelle zone del terremoto (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Un accordo sottoscritto per “completare la mappa della ricostruzione” e sapere dove questa si può fare e dove no. È lo scopo dell’intesa firmata questa mattina a Roma dal segretario generale dell’Autorità di Bacino, Erasmo D’Angelis, e dal commissario straordinario alla Ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, alla presenza di Marco Amanti dell’Ispra e dei rappresentanti delle cinque università che saranno coinvolte nelle ricerche (La Sapienza, Chieti-Pescara, Perugia, Camerino e Urbino). Lo studio riguarderà 290 aree interessate dai dissesti idrogeologici nei 138 Comuni del cratere con lo scopo di garantire, ha sottolineato Legnini, “una ricostruzione sicura, sostenibile e connessa che costituisce la cifra del lavoro che insieme a Regioni, Comuni, sindaci e cittadini stiamo portando avanti. Sono cautamente fiducioso – ha aggiunto – e mi sento più tranquillo dopo aver raggiunto questo obiettivo. Sono certo che sarà una ricostruzione di qualità quella che garantiremo ai cittadini del Centro Italia“. Non si esclude che ci saranno Comuni impossibili da ricostruire lì dove sorgevano un tempo, ma ovunque possibile, è stato sottolineato, si procederà con interventi capaci di mitigare il dissesto e garantire la sicurezza dell’area. Si tratta del primo studio di questa portata per il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico, è stato sottolineato nel corso dell’incontro, per un investimento di 3 milioni e 200mila euro. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – Un accordo sottoscritto per “completare la mappa della ricostruzione” e sapere dove questa si può fare e dove no. È lo scopo dell’intesa firmata questa mattina a Roma dal segretario generale dell’Autorità di Bacino, Erasmo D’Angelis, e dal commissario straordinario alla Ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, alla presenza di Marco Amanti dell’Ispra e dei rappresentanti delle cinque università che saranno coinvolte nelle ricerche (La Sapienza, Chieti-Pescara, Perugia, Camerino e Urbino). Lo studio riguarderà 290 aree interessate dai dissesti idrogeologici nei 138 Comuni del cratere con lo scopo di garantire, ha sottolineato Legnini, “una ricostruzione sicura, sostenibile e connessa che costituisce la cifra del lavoro che insieme a Regioni, Comuni, sindaci e cittadini stiamo portando avanti. Sono cautamente fiducioso – ha aggiunto – e mi sento più tranquillo dopo aver raggiunto questo obiettivo. Sono certo che sarà una ricostruzione di qualità quella che garantiremo ai cittadini del Centro Italia“. Non si esclude che ci saranno Comuni impossibili da ricostruire lì dove sorgevano un tempo, ma ovunque possibile, è stato sottolineato, si procederà con interventi capaci di mitigare il dissesto e garantire la sicurezza dell’area. Si tratta del primo studio di questa portata per il contrasto e la prevenzione del dissesto idrogeologico, è stato sottolineato nel corso dell’incontro, per un investimento di 3 milioni e 200mila euro.

passionecielo : RT @justLucreziaM: Tutti belli svegli e pronti per il gioco di oggi? Come ogni martedì, #SeiParoleUnRacconto: scrivete nei commenti un racc… - CaritasStampa : RT @CaritasRoma: «Dai alla Pace l’opportunità di trasformarsi in gesti e azioni concrete». Se sei un giovane dai 18 ai 28 anni hai la poss… - colaiacomo : RT @CaritasRoma: «Dai alla Pace l’opportunità di trasformarsi in gesti e azioni concrete». Se sei un giovane dai 18 ai 28 anni hai la poss… - opissochiara1 : RT @justLucreziaM: Tutti belli svegli e pronti per il gioco di oggi? Come ogni martedì, #SeiParoleUnRacconto: scrivete nei commenti un racc… - ANTONELLA79TA : RT @justLucreziaM: Tutti belli svegli e pronti per il gioco di oggi? Come ogni martedì, #SeiParoleUnRacconto: scrivete nei commenti un racc… -