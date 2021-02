Crimi | contiamo su intelligenza collettiva per scelta giusta

pietroraffa : #Crimi:'Contiamo nell'intelligenza collettiva'. Meglio, perché quella singola mi pare abbia qualche problema #consultazioniDraghi - apavo75 : RT @alecavo: “Contiamo sull’intelligenza collettiva.” dice #Crimi e fa già ridere così. #consultazioniDraghi - mrctrdsh : Crimi (5ss) è contento come una pasqua perché Draghi gli ha riferito che guarda al modello francese per la transizi… - oldmanandsea1 : RT @alecavo: “Contiamo sull’intelligenza collettiva.” dice #Crimi e fa già ridere così. #consultazioniDraghi - Diecicentesimi : RT @alecavo: “Contiamo sull’intelligenza collettiva.” dice #Crimi e fa già ridere così. #consultazioniDraghi -

Ultime Notizie dalla rete : Crimi contiamo

Il reggente Cinquestelle confida nel responso del voto di domani e giovedì degli iscritti sulla piattaforma Rousseau. A sorpresa anche Grillo nella delegazione ricevuta da DraghiCosi', in un post su Facebook, il capo politico del M5S Vito. 'Siamo nel pieno di una tempesta. In questa pandemia abbiamo superato i 50mila morti,piu' di 800 decessi e 30mila nuovi ...Roma, 9 feb. (Adnkronos) - "Nelle prossime ore verificheremo tutto l'aspetto complessivo, quindi anche il tipo di configurazione di governo che intende adottare il professor Draghi e faremo parlare i ...Al via l’ultimo giorno di consultazioni con il secondo giro dei maggiori partiti. Mercoledì 10 febbraio il premier incaricato incontrerà le parti sociali, successivamente salirà al Colle per scioglier ...