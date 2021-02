Coronavirus, resta invariato il numero dei ricoveri ma si registrano due decessi (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – resta invariata la situazione dei ricoveri all’ospedale San Pio di Benevento. Allo stato attuale ci sono 44 pazienti, come ieri del resto. Purtroppo, però, cambia il numero dei decessi. Dallo zero registrato nei giorni scorsi, si torna a parlare di morti: ce ne sono due, entrambi residenti nella provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –invariata la situazione deiall’ospedale San Pio di Benevento. Allo stato attuale ci sono 44 pazienti, come ieri del resto. Purtroppo, però, cambia ildei. Dallo zero registrato nei giorni scorsi, si torna a parlare di morti: ce ne sono due, entrambi residenti nella provincia di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

