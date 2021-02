Ben 11 giorni sott’acqua: ecco il Samsung Galaxy S21 nella prova acquario (Di martedì 9 febbraio 2021) Di tanto in tanto la Rete ci regala curiosi esperimenti che riguardano gli smartphone e uno recente ha come protagonista il Samsung Galaxy S21 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 9 febbraio 2021) Di tanto in tanto la Rete ci regala curiosi esperimenti che riguardano gli smartphone e uno recente ha come protagonista ilS21 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

marattin : Perché dietro la distorta distinzione tra “tecnica” e “politica” (di cui sono pieni tv e giornali in questi giorni)… - remvmber : sono ben 4 giorni che ho questo layout e lo voglio cambiare - Beatrix_aka_BM : RT @rosadineve: Quindi la politica sarà sospesa per ben 2 giorni, Draghi dovrà aspettare fino a giovedì i risultati della piattaforme Rouss… - francornldi : RT @rosadineve: Quindi la politica sarà sospesa per ben 2 giorni, Draghi dovrà aspettare fino a giovedì i risultati della piattaforme Rouss… - VaniaDelli : RT @rosadineve: Quindi la politica sarà sospesa per ben 2 giorni, Draghi dovrà aspettare fino a giovedì i risultati della piattaforme Rouss… -