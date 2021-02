Belen Rodriguez è incinta: “Per me era inconcepibile…”, le prime parole dopo l’annuncio (Di martedì 9 febbraio 2021) Belen Rodriguez è incinta: “Per me era inconcepibile…”, ecco le prime parole della showgirl dopo l’annuncio della gravidanza. Belen Rodriguez incinta: ecco le sue prime parole dopo lo splendido annuncioOrmai è ufficiale, Belen Rodriguez aspetta un bambino dal suo compagno Antonino Spinalbese. La notizia girava già da tanto tempo e tutti speravano in una conferma da parte della diretta interessata. Conferma che è arrivata proprio qualche ora fa, a mezzo stampa. L’esclusiva, infatti, Belen l’ha concessa al settimanale ‘Chi’, al quale ha rilasciato anche le sue prime ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 febbraio 2021): “Per me era”, ecco ledella showgirldella gravidanza.: ecco le suelo splendido annuncioOrmai è ufficiale,aspetta un bambino dal suo compagno Antonino Spinalbese. La notizia girava già da tanto tempo e tutti speravano in una conferma da parte della diretta interessata. Conferma che è arrivata proprio qualche ora fa, a mezzo stampa. L’esclusiva, infatti,l’ha concessa al settimanale ‘Chi’, al quale ha rilasciato anche le sue...

zazoomblog : Belen Rodriguez conferma la gravidanza: “Antonino sarà un buon padre” - #Belen #Rodriguez #conferma - zazoomblog : Belen Rodriguez gelosia in casa Spinalbese: ecco cosa è successo - #Belen #Rodriguez #gelosia… - ilariadituccio : RT @rtl1025: ?? 'Sono entrata nel quinto mese di #gravidanza'. Così #Belen Rodriguez sul numero di 'Chi' in edicola questa settimana conferm… - zazoomblog : Belen Rodriguez gelosia in casa Spinalbese: ecco cosa è successo - #Belen #Rodriguez #gelosia - LorenzoPuliga : RT @InformazioneOg: #BelenRodriguez conferma di essere incinta: le prime parole -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen, VIDEO sexy in costume a Ibiza

Commenta per primo Il suo rapporto con il mondo del calcio e dello sport è ormai lontano, ma Belen Rodriguez non smette di deliziare i suoi follower con scatti e video in cui si mostra super sexy come sempre. Tanto bianco e nero, ma un fisico ancora invidiabile. E gli ultimi postati sul suo ...

Belen Rodriguez conferma la gravidanza e punge gli ex: 'Finalmente amo un uomo gentile'

Dopo mesi di Gossip e indizi raccolti sui social network, finalmente è arrivata la conferma: Belen Rodriguez è incinta del compagno Antonino. L'argentina ha ammesso in una recente intervista al settimanale Chi, presto in edicola, di essere appena entrata nel quinto mese di gravidanza e di ...

Belén Rodriguez conferma la gravidanza: «Sono al quinto mese» Vanity Fair Italia Belen Rodriguez, annuncio ufficiale: “Vi svelo il sesso del bambino” – FOTO

Un annuncio che aspettava soltanto di essere ufficializzato visti i numerosi indizi lasciati per strada dalla stessa showgirl argentina. I numerosi indizi lanciati su Instagram dalla showgirl argentin ...

Belen Rodriguez conferma la gravidanza: “Antonino sarà un buon padre”

Belen Rodriguez ocnferma la gravidanza, la showgirl argentina aspetta il suo secondo figlio dal nuovo compagno Antonino.

Commenta per primo Il suo rapporto con il mondo del calcio e dello sport è ormai lontano, manon smette di deliziare i suoi follower con scatti e video in cui si mostra super sexy come sempre. Tanto bianco e nero, ma un fisico ancora invidiabile. E gli ultimi postati sul suo ...Dopo mesi di Gossip e indizi raccolti sui social network, finalmente è arrivata la conferma:è incinta del compagno Antonino. L'argentina ha ammesso in una recente intervista al settimanale Chi, presto in edicola, di essere appena entrata nel quinto mese di gravidanza e di ...Un annuncio che aspettava soltanto di essere ufficializzato visti i numerosi indizi lasciati per strada dalla stessa showgirl argentina. I numerosi indizi lanciati su Instagram dalla showgirl argentin ...Belen Rodriguez ocnferma la gravidanza, la showgirl argentina aspetta il suo secondo figlio dal nuovo compagno Antonino.