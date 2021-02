Banche | migliaia di assunzioni entro il 2023 | le lauree STEM sono il futuro

(Di martedì 9 febbraio 2021) Le facoltà di economia rappresentano ancora la principale fonte delleda cui attingere per le future, ma il numero dei dipendenti laureati in disciplineè destinato a crescere. La trasformazione digitale in atto nella società e i conseguenti nuovi modelli di business impongono ormai nuove professionalità in qualsiasi settore. Se fino a oggi lenon richiedevano ai nuovi assunti particolari abilità legate alle nuove tecnologie,il prossimo triennio il quadro comincerà gradualmente a cambiare. Come riportato dal Sole 24 Ore sulla base di un’indagine condotta su dieci tra i maggiori istituti di credito, le nuovevedranno negli anni una significativa riduzione dei laureati in economia (50%) e un deciso incremento dei laureati ...

Le facoltà di economia rappresentano ancora la principale fonte delle banche da cui attingere per le future assunzioni, ma il numero dei dipendenti laureati in discipline STEM è destinato a crescere.