"All'Europa serve autonomia strategica" così il presidente Macron al Consiglio Atlantico (Di martedì 9 febbraio 2021) Il presidente francese Emmanuel Macron ha lanciato un appello affinché l'Europa raggiunga una "autonomia strategica". Secondo Macron sarebbe il modo migliore per rivitalizzare la Nato e affrontare le sfide globali: dalla pandemia al controllo degli armamenti passando per il cambiamento climatico. Nel suo intervento di giovedì scorso al forum online del Consiglio Atlantico, Macron ha InsideOver.

