Voci X Patrick: una maratona musicale per stare vicini allo studente detenuto in Egitto (Di lunedì 8 febbraio 2021) A un anno esatto dall'arresto di Patrick Zaki, oggi attraverso la maratona musicale in streaming "Voci X Patrick" promossa da Amnesty International, Mei (Meeting etichette indipendenti) e Voci per la libertà, faremo sentire la nostra vicinanza all'attivista e ricercatore, tuttora incarcerato in Egitto per le sue idee. Una carcerazione arbitraria, illegale e violenta. Patrick ha infatti chiesto di essere visitato da un medico legale perché vengano riscontrate le tracce delle torture subite durante la detenzione. La sua tragica storia inizia con l'atterraggio al Cairo, dove risiede la sua famiglia, per una breve vacanza e pausa dagli studi. Nato e cresciuto in Egitto, Patrick viveva a Bologna, dove frequentava un ...

