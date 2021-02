Serie C, Promossi e Bocciati 23° giornata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Anche la 23° giornata di campionato in Serie C è andata in archivio. Vediamo quindi insieme, come ogni lunedì, i Promossi e Bocciati delle sfide del weekend. Serie C – Girone A PROMOSSO – NOVARA: la vittoria per 2-1 sull’Alessandria di Moreno Longo ha permesso agli uomini di Mister Banchieri di portarsi momentaneamente a +4 sulla zona playout. Per gli azzurri si tratta del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro la Lucchese e il pareggio con la Giana Erminio. La strada per la salvezza è ancora lunga e in salita, ma con grinta e volontà si può raggiungere qualsiasi obiettivo; l’importante è crederci. BOCCIATO – COMO: ok che il Lecco non è avversario semplice da affrontare per chiunque, ma prendere addirittura 4 gol, senza segnarne neanche uno, fa davvero male. I biancoblu, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Anche la 23°di campionato inC è andata in archivio. Vediamo quindi insieme, come ogni lunedì, idelle sfide del weekend.C – Girone A PROMOSSO – NOVARA: la vittoria per 2-1 sull’Alessandria di Moreno Longo ha permesso agli uomini di Mister Banchieri di portarsi momentaneamente a +4 sulla zona playout. Per gli azzurri si tratta del terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria contro la Lucchese e il pareggio con la Giana Erminio. La strada per la salvezza è ancora lunga e in salita, ma con grinta e volontà si può raggiungere qualsiasi obiettivo; l’importante è crederci. BOCCIATO – COMO: ok che il Lecco non è avversario semplice da affrontare per chiunque, ma prendere addirittura 4 gol, senza segnarne neanche uno, fa davvero male. I biancoblu, ...

