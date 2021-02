Serie A, slitta la decisione sui diritti tv: proseguono le trattative (Di lunedì 8 febbraio 2021) Niente voto sui diritti tv nell’assemblea della Lega Serie A. I club, visto il tema particolarmente delicato, hanno deciso di riaggiornare la riunione, durata circa due ore, a giovedì, quando si svolgerà anche l’assemblea legata alla proposta dei fondi. Proseguiranno così in questi due giorni le trattative con Sky e Dazn. Sky WiFi a sconto L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) Niente voto suitv nell’assemblea della LegaA. I club, visto il tema particolarmente delicato, hanno deciso di riaggiornare la riunione, durata circa due ore, a giovedì, quando si svolgerà anche l’assemblea legata alla proposta dei fondi. Proseguiranno così in questi due giorni lecon Sky e Dazn. Sky WiFi a sconto L'articolo

sportavellino : Serie C: Paganese-Catania slitta al 24 febbraio - - MCalcioNews : Serie C, Paganese-Catania slitta al 24 febbraio - NewsTuttoC : Serie C, recupero Paganese-Catania slitta al 24 febbraio - sportrentino_it : Serie B1: slitta ancora il debutto della Rothoblaas Volano - ilnapolionline : Cordata Lotito/De Laurentiis - Lega serie A ancora divisa assemblea rinviata slitta il voto sui Fondi -… -