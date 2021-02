Napoli, Fassone difende Gattuso: “Non è corretto metterlo in discussione” (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ex dirigente del Milan, Marco Fassone, ha voluto spezzare una lancia in favore di Gennaro Gattuso, l’allenatore del Napoli con cui ha lavorato in rossonero e che ora è fortemente in discussione in terra partenopea per via del periodo negativo dei suoi: “Mi dispiace molto per lui e lo ritengo una persona capace e competente che può trasformare un ambiente partendo da un legame solido con i calciatori. Mi pare inappropriato il modo in cui è stato messo in discussione. Per portare a termine un progetto serve il supporto di tutte le componenti e deve sentire la fiducia che non può e non deve mancare dopo una serata storta. Ha bisogno di tempo e deve sentire la fiducia di tutti. Così potrà dare il massimo e portare dei risultati. Non si può fare una valutazione negativa, considerando anche tutti i ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’ex dirigente del Milan, Marco, ha voluto spezzare una lancia in favore di Gennaro, l’allenatore delcon cui ha lavorato in rossonero e che ora è fortemente inin terra partenopea per via del periodo negativo dei suoi: “Mi dispiace molto per lui e lo ritengo una persona capace e competente che può trasformare un ambiente partendo da un legame solido con i calciatori. Mi pare inappropriato il modo in cui è stato messo in. Per portare a termine un progetto serve il supporto di tutte le componenti e deve sentire la fiducia che non può e non deve mancare dopo una serata storta. Ha bisogno di tempo e deve sentire la fiducia di tutti. Così potrà dare il massimo e portare dei risultati. Non si può fare una valutazione negativa, considerando anche tutti i ...

