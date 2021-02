Messi e Sergio Ramos, il piano del PSG per il “ratto” dei miti di Barca e Real (Di lunedì 8 febbraio 2021) La copertina di France Football dice tutto: Messi con la maglia del PSG, spiattellato così, senza tatto. Mentre l’Equipe affronta l’altra metà del “ratto” spagnolo: il patto tra il Real Madrid e i francesi per Sergio Ramos. I media francesi sono scatenati. Messi a Parigi è passata da sogno a possibilità nelle ultime settimane. Prima le dichiarazioni di Neymar a dicembre, poi quelle di Di María, ora la copertina di France Football. Il titolo della prestigiosa rivista francese è “La carta segreta del PSG”: nel numero di domani dovrebbero essere svelati i segreti dell’operazione. Tuttavia il PSG è ancora prudente e non vuole anticipare gli eventi. Messi come tutti sanno va in scadenza a giugno e i campioni della Ligue 1 non vogliono entrare in una disputa con il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) La copertina di France Football dice tutto:con la maglia del PSG, spiattellato così, senza tatto. Mentre l’Equipe affronta l’altra metà del “” spagnolo: il patto tra ilMadrid e i francesi per. I media francesi sono scatenati.a Parigi è passata da sogno a possibilità nelle ultime settimane. Prima le dichiarazioni di Neymar a dicembre, poi quelle di Di María, ora la copertina di France Football. Il titolo della prestigiosa rivista francese è “La carta segreta del PSG”: nel numero di domani dovrebbero essere svelati i segreti dell’operazione. Tuttavia il PSG è ancora prudente e non vuole anticipare gli eventi.come tutti sanno va in scadenza a giugno e i campioni della Ligue 1 non vogliono entrare in una disputa con il ...

